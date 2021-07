« Une photo vaut mieux que mille mots ». Dans un post Instagram dimanche, Clémence Castel a annoncé être en couple avec une femme en publiant une photo d’elle et de sa compagne, ainsi qu’une belle déclaration d’amour. « Voilà environ deux ans que j’ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd’hui… », écrit-elle.

« Une histoire d’amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi… », explique l’ancienne candidate de Koh-Lanta, qui a remporté deux fois l’émission, en 2008 et en 2015.

« Je n’ai aucune envie de me cacher »

« Beaucoup d’entre vous, j’en suis sûre, comprendront, feront preuve d’indulgence et d’ouverture d’esprit… Je vous remercie par avance du fond du cœur… Et puis il y aura certainement aussi ceux qui jugeront, critiqueront, rabaisseront… À ceux-là… Je leur souhaite simplement de vivre un amour aussi fort, pur et sincère que celui que je vis aujourd’hui… Et peut-être qu’à ce moment-là… Ils comprendront et accepteront… », poursuit-elle.

Très discrète sur sa vie privée, Clémence Castel a vécu douze ans avec Matthieu Johann avec qui elle a eu deux enfants. En 2019 l’ancien candidat de la Star Ac' avait annoncé leur rupture dans un post Instagram. « Je ne renie rien de ma vie passée, qui m’a donné les deux plus beaux enfants du monde, que j’aime plus que tout…, précise-t-elle. Ce post est simplement une démarche de sincérité, parce que je n’ai aucune envie de me cacher… »

« Et aujourd’hui plus que jamais, je me dis que la vie toute entière est une magnifique aventure… Remplie d’imprévus, d’émotions et d’amour. L’important à mes yeux étant d’écouter et de faire confiance à cette petite voix dans notre tête, qui nous guide vers qui nous sommes vraiment et ce qui est réellement bon pour nous… », termine-t-elle. On leur souhaite beaucoup de bonheur. Et peut-être retrouverons-nous très prochainement cette grande aventurière dans l’édition All Star de Koh-Lanta ?