Lui aussi a des « problèèèmes ». Alors que le tournage de la sixième saison des Marseillais vs le Reste du monde a débuté, Julien Tanti a vu son aventure s’arrêter en raison d’un souci de santé. Sur son compte Instagram, la star de la téléréalité a partagé à ses près de cinq millions de followers une photo de lui depuis son lit d’hôpital de la clinique Oxford de Cannes.

« L’opération s’est bien passée, je remercie tout le personnel de la clinique qui a été aux petits soins avec moi. Je me remets vite sur pied et je repars de plus belle », a écrit le mari de Manon Marsault. En revanche, Julien Tanti ne s’attendait peut-être pas aux critiques de certains de ses abonnés, lui reprochant de savoir trouver le chemin de la France lorsqu’il a besoin de soins médicaux alors qu’il vit à Dubaï.

Une photo « pour calmer les mauvaises langues »

En réalité, une raison simple explique la venue de Julien Tanti dans le sud de la France. C’est ici, plus précisément à Adrets-de-l’Estérel, à 25 kilomètres de Cannes, que la nouvelle saison des Marseillais vs le Reste du monde se tourne actuellement. Cette explication aurait pu suffire mais le candidat de téléréalité a jugé bon de répliquer.

Dans une story publiée sur son compte Instagram, le « roi des problèmes » n’a pas hésité à prendre en photo ses reçus de carte bancaire. L’un affiche la somme de 732 euros, l’autre de 2.414 euros. « Pour calmer les mauvaises langues, j’ai bien évidemment payé les opérations de ma poche car je vis à Dubaï et je ne suis donc pas couvert », a-t-il ajouté. Depuis, l’influenceur a quitté la clinique et fait encore planer le doute quant à son retour dans l’émission de W9.