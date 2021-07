Ed Sheeran a beau être habitué à voir ses chansons cartonner, il ne s’attendait pas à voir Bad Habits se hisser instantanément en tête des charts britanniques. Après une pause bien méritée, le chanteur pensait que le public l’aurait quelque peu oublié. Il n’en est rien.

« Je suis absolument aux anges et je ne m’attendais pas à ce démarrage. Je suis parti pendant si longtemps que je pensais que ça prendrait un peu temps pour revenir à la normale. Alors j’espérais que cette chanson s’installe sur plusieurs semaines. Mais c’est phénoménal de débuter si haut dès la première semaine et c’est quelque chose que je ne considère pas comme acquis après une décennie dans cette industrie » , a écrit l’artiste dans un post Instagram.

C’est en tout cas un succès rassurant pour l’artiste qui n’a désormais qu’une hâte, celle de dévoiler de nouvelles chansons !

Un club très fermé

« Merci beaucoup pour donner à ce retour un tel décollage. Beaucoup d’autres musiques arrivent bientôt. Mais pour l’instant, je vais m’ouvrir une bière et porter un toast en votre honneur. Je vous souhaite un week-end incroyable », a annoncé l’artiste, qui sait visiblement faire bon usage du pub qu’il s’est fait construire à domicile.

Ed Sheeran fait désormais partie du club très fermé des artistes à avoir vu plus de dix de leurs chansons se hisser au sommet du classement britannique, comme le souligne Billboard. Il rejoint ainsi Calvin Harris, Eminem, Take That, Madonna, Cliff Richard, Westlife, les Beatles et enfin Elvis Presley.