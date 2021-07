Le grand jour approche pour Nabilla et Thomas Vergara. Mardi, le couple se dira « oui » (ou « non », sait-on jamais), deux ans après leur premier mariage au printemps 2019. Une cérémonie en grande pompe organisée au château de Chantilly dans l’Oise, où les futurs déjà mariés ont installé leurs bagages depuis quelques jours, en témoignent les photos postées par Nabilla sur les réseaux sociaux.

Restés plutôt discrets jusque-là, les amoureux s’épanchent de plus en plus sur les festivités qui les attendent. Depuis la fin de semaine dernière, ils font part à leurs nombreux abonnés de leur joie, leur impatience, mais aussi des galères qui vont avec l’organisation d’une telle bamboche. Quelques informations distillées çà et là qui nous donnent un aperçu de la cérémonie grandiose qui devrait se tenir mardi.

Pourquoi un deuxième mariage ?

En général, on se remarie après un divorce en se disant que « finalement ce n’était peut-être pas si mal que ça après tout », ou après de longues années passées ensemble à voir la vie s’écouler plus ou moins vite. Or, Nabilla et Thomas se sont mariés il y a deux ans à peine, et n’ont pas rompu depuis. Ils s’étaient dits « yes » en 2019 à Londres, où ils vivaient à l’époque, et ils attendaient leur premier enfant. Une cérémonie très discrète et en tout petit comité, avec seulement leurs mères respectives.

Et c’est justement l’envie d’un mariage plus convivial qui semble avoir motivé cette deuxième union. « Thomas est l’homme de ma vie, je pense être la femme de sa vie. Donc on a vraiment envie de célébrer avec nos proches : ma grand-mère, mon papa, sa famille, nos amis… », expliquait Nabilla sur Snapchat en novembre 2020, tel que le rapportait Purepeople. Sans oublier la présence de leur fils Milann, âgé d’un peu plus d’an un et demi déjà, et qui fait le bonheur de ses parents.

Ont-ils fait appel à un wedding planner ?

Certains ne jurent que par ces fées de l’organisation, capables de gérer pièces montées et lancées de lanternes volantes en un claquement de doigts. Si l’on ne sait pas si le couple a eu recours à un wedding planner, en revanche on sait par Thomas qu’ils se sont occupés d’une partie de l’organisation. « Je vous le dis, un mariage c’est une tannée à organiser !, a-t-il expliqué dans une story Snapchat fin juin, relayée par Télé Star. J’ai toujours eu l’habitude d’aller dans des mariages mais on ne se doute pas de tout ce qu’il y a derrière, c’est un truc de dingue. » « Ça fait bientôt six mois qu’on est dessus pour que ce soit bien. On est sur les finitions mais c’est un casse-tête », a-t-il ajouté. On imagine très bien les prises de bec sur le choix du traiteur : buffet froid ou entré/plat/dessert ? Magret de canard ou Saint Jacques à la plancha ?

Pourquoi à Chantilly ?

Et pourquoi pas ? Alors oui, le couple aurait pu opter pour une villa grandiose sur la Côte d’Azur, un mas provençal au charme fou, ou une cérémonie démesurée à Dubaï (où ils résident) en plein désert. Mais les tourtereaux leur ont préféré les délices du Nord de la France et la magie de la Picardie. Leur amour sera célébré au château de Chantilly, comme celui de Tony Parker et Eva Longoria en 2007, ou encore Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay en 2013. Il faut dire que l’endroit est loin d’être dégueu, et propose un cadre digne d’un mariage princier.

Et comme l’avait expliqué Christophe Tardieu, le président du Domaine de Chantilly, à Europe 1 en mai dernier, un autre projet devrait accompagner l’événement : « Il y a un film qui va se tourner en effet au mois de juillet avec Nabilla. » Selon le site de la radio, la cérémonie devrait ainsi être immortalisée dans l’optique d’en faire une émission dont les droits auraient été vendus à Amazon Prime Video. Le tournage aurait très bien pu être réalisé à Dubaï nous direz-vous... On en déduit donc que Nabilla et Thomas préféraient mettre en avant la richesse du patrimoine français.

Auront-ils droit à leur lipdub sur « Happy » de Pharell Williams ?

Bonne question ! Et entreront-ils sur Shape of You d’Ed Sheeran ? Autant de surprises à découvrir très prochainement.

Qui seront les invités ?

On ne connaît pas encore la liste des invités, mais on sait qu’ils devraient être au moins 180. Du moins si l’on en croit le plan de table dévoilé par Nabilla, et relayé par Voici, qui compte au minimum 18 tables de 10 personnes. On imagine que Maeva Ghennam des Marseillais, à qui Nabilla a offert une bague le mois dernier et qui vit elle aussi à Dubaï, devrait être de la partie. Tout comme d’autres candidats de téléréalité ? On ne serait d’ailleurs pas surpris qu’Emirates ait affrété un vol spécial pour l’occasion.

Quelle robe de mariée ?

C’est LA question. On serait tenté de penser à Jean-Paul Gaultier, pour qui Nabilla avait défilé en 2013, vêtue d’un magnifique bustier. Mais jusqu’à présent le mystère reste entier… Dans tous les cas la nouvelle remariée devrait être sublime.

Feront-ils tourner les serviettes ?

On l’espère pour eux, ou a minima une petite chenille endiablée.