On y est. Dans deux jours à peine (le 30 juin), il sera à nouveau possible d’assister à des concerts debout, dans des salles. L’occasion de renouer avec une distanciation sociale limitée (voire existante) avec les autres spectateurs, l’absence de fenêtres et autres joyeusetés des célébrations en milieu clos. Le 9 juillet, ce sera au tour des boîtes de nuit, où le constat est sensiblement le même, voire accentué.

Comme pour la réouverture des salles de restaurant ou de cinéma, cette nouvelle étape du déconfinement peut poser pas mal de questions aux spectateurs/fêtards potentiels, à qui il faudra certainement parfois un temps d’adaptation. La preuve : les deux discothèques parisiennes qui devaient organiser des «soirées tests» pour tâter le terrain ont vu l’expérimentation être repoussée… faute de participants.

Et vous, allez-vous vous rendre dans des concerts debout ou des discothèques dès que ce sera possible ? L’amour de la musique live ou des nuits de danse l’emporte-t-il sur les craintes du virus ? Au contraire, l’idée ne vous séduit pas par crainte du coronavirus ? Ces endroits ont-ils perdu à vos yeux de leur attrait avec la crise sanitaire ? Racontez-nous en remplissant le formulaire ci-dessous.