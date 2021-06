Il avait rythmé l’été 1997 de millions de personnes avec son tube Alane. Le chanteur Wes est décédé dans la nuit de vendredi, ont annoncé samedi sa famille et son ami coproducteur Djily Smith sur les réseaux sociaux. Il avait 57 ans.

Wes Madiko était hospitalisé à l’hôpital d’Alençon (Orne) depuis plusieurs jours, a précisé son épouse à nos confrères de L’Orne Hebdo.

Hommage de Robin Schulz

Il y a vingt-quatre ans, l’artiste camerounais avait écoulé plus de dix millions d’exemplaires d’Alane, véritable tube de l’été auréolé d’un disque de diamant en France et en Allemagne. En 1998, il avait signé In Youpendi, présent dans la bande originale du film Le Roi Lion 2. Wes Madiko s’était par ailleurs installé dans l’Orne avec sa famille en 2006.

L’été dernier Wes avait collaboré avec Robin Schulz sur un remix d’Alane, qui a également rencontré le succès. « Je ne peux pas y croire… Nous avons perdu une si belle personne. Ce fut un réel honneur de travailler avec toi », a réagi le DJ allemand dans sa story Instagram, en adressant ses condoléances à ses proches.