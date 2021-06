25 juin 2021

Channing Tatum dévoile le visage de sa fille

Channing Tatum est papa de la petite Everly depuis 2013, mais il n’avait jamais dévoilé son visage. C’est chose faite avec la tendre déclaration que l’acteur a posté sur Instagram en légende d’une photo de lui et de celle qui est « tout pour lui ».

« Tu es mon monde et mon cœur. Tu regardais la pleine lune sur cette photo et me parlais de la prophétie de la sirène de la pleine lune, puis nous avons couru dans l’eau à sa recherche avec des bâtonnets fluorescents dans l’eau nocturne, appelant les sirènes. Tu as dit que tu avais touché une sirène chauve et vu une queue. Un jour tu liras ça, et j’espère que nous rirons », a-t-il posté.

Adorable !

Marion Cotillard a fait appel à des médiums pour retrouver son chat

Le 17 mai dernier, c’est une Marion Cotillard paniquée qui appelait à l’aide sur les réseaux sociaux : Lily, sa minette, avait disparu ! Une angoisse d’une semaine, avant qu’elle ne la retrouve. Hier, sur le plateau de Quotidien, l’actrice a révélé avoir fait appel à… des médiums !

« On a fait appel à tous les médiums de France et de Suisse, qui nous ont donné plein d’informations et qui nous ont peut-être permis de la retrouver, et elle va bien », a dévoilé celle qui partage sa vie avec Guillaume Canet.

L’important, en tout cas, est que le chat aille bien, et ait retrouvé sa famille !