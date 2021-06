Vianney lors des 36e Victoires de la Musique en février 2021 — LAURENT VU/SIPA

Retour aux sources pour Vianney. Ce n’est pas un secret, l’artiste a fait des études de stylisme dans une école de mode et l’avenir semblait donc tout tracé pour lui avant que sa carrière de chanteur ne décolle. Toutefois, ce vendredi, le chanteur a annoncé qu’il concilierait ses deux passions en lançant sa marque de vêtements.

« Ces derniers mois j’ai travaillé en secret pour réaliser un de mes rêves d’enfant. On ne m’a pas appris la musique mais j’ai étudié la couture et le dessin. Alors avec ma maman on a monté une marque dont j’ai dessiné chaque pièce. Ça sort lundi [à] 12h et je rêve que ça vous plaise », a posté Vianney sur ses réseaux sociaux.

Trois prénoms (un tout petit peu) énigmatiques

Sa première collection sera donc disponible à partir de ce lundi, jour de la fête de la musique. Coïncidence ? On ne croit pas, surtout avec l’indice laissé par le chanteur sur la photo qui accompagne son annonce. Tout sourire, Vianney s’affiche un pull siglé des prénoms « Georges, Jacques et Léo ». Difficile de ne pas faire le rapprochement avec Georges Brassens, Jacques Brel et Léo Ferré.

Vianney ajoute donc un projet de plus à son année déjà bien chargée. Après s’être envolé pour l’émission Rendez-vous en terre inconnue, le chanteur a fait ses premiers pas en tant que coach dans The Voice au mois de février et a permis à sa candidate Mentissa de se hisser jusqu’en finale. Cet été, il partira sur la route des festivals pour les retrouvailles avec son public avant le lancement de sa tournée prévue pour le mois d’octobre.