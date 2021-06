Le chanteur Matt Pokora — Arnal-Degun/Starface

Jane Fonda était l’invitée du podcast de Demi Lovato, 4D With Demi Lovato. L’interprète de Sober a expliqué comment iel avait découvert sa non-binarité de genre. « Je me suis débarrassé de toutes les normes de genre qui m’ont fait grandir comme une femme. Et j’ai toujours trouvé que les hommes poussaient ce qu’ils voulaient de moi, être une popstar sexy, ou quoi que ce soit qui ferait gagner beaucoup d’argent à quelqu’un d’autre », a-t-iel notamment révélé, avant d’évoquer son overdose quasi-fatale de 2018. C’est à ce moment-là que, submergée par l’émotion, l’actrice mythique a fondu en larmes.

« Je suis si heureuse de t’entendre dire cela Demi. Je suis si fière de toi et heureuse, je t’admire tant », lui a déclaré Jane Fonda.

Megan Thee Stallion paie les funérailles d’une fan

Megan Thee Stallion est là pour ses fans, surtout dans les moments les plus difficiles. La rappeuse a en effet été contactée par une de ses admiratrices, lui expliquant que sa meilleure amie, également fan de la star, était décédée, et que la famille avait monté une page GoFundMe pour couvrir les coûts de l’enterrement.

Ni une, ni deux, l’interprète de Thot Shit a demandé combien il fallait, et a fait don des 8.155 dollars qu’il manquait pour atteindre les 16.000 dollars que demandait la cagnotte.

« Shaniah crierait si elle savait que son artiste favorite vient de payer le reste de ses funérailles », a ensuite tweeté la fan.