L'actrice et chanteuse Paris Jackson — InStar/Cover Images

Exposée à la pression médiatique et aux flashs des paparazzi depuis sa naissance, Paris Jackson souffre aujourd’hui d’anxiété et de troubles traumatiques. « J’ai parfois fait l’expérience d’hallucinations auditives avec des clics d’appareil photo et de sévères crises de paranoïa. J’ai été en thérapie pour beaucoup de choses mais notamment pour ça », a révélé Paris Jackson lors d’une discussion avec Willow Smith sur le plateau de Red Table Talk relayée par l’ Associated Press.

« Je vais entendre un sac plastique qui bruisse et sursauter de panique. Je pense que c’est tout simplement du stress post-traumatique », ajoute-t-elle. Du coup, l’un des moyens qu’a trouvé la fille de Michael Jackson pour préserver un minimum son intimité a été de faire signer un accord de confidentialité avec les personnes qui viennent chez elle.

Un lien très fort

Durant l’émission, Willow Smith et Paris Jackson sont également revenues sur leur rencontre sur le plateau de Hawthorne, série dans laquelle jouait Jada Pinkett Smith.

Partageant une expérience similaire en tant qu’enfants de stars et un amour commun pour la musique, la mode et les discussions en rapport avec la santé mentale et la sexualité, elles demeurent très liées depuis.