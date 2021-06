Le champion du monde de football Adil Rami — A Bibard / FEP / Panoramic / Starface

15 juin 2021

Margot Robbie fait une pause des réseaux sociaux

Margot Robbie a décidé de faire une petite pause des réseaux sociaux, sans donner de raison pour sa décision. « Je pars des réseaux sociaux pour l’instant, si vous voulez savoir ce que je fais, allez voir LuckyChap Entertainment. Sinon, ciao pour l’instant », a-t-elle écrit sur Instagram.

Margot Robbie n’est de toute façon pas une acharnée des réseaux : l’actrice y relaye uniquement ses projets professionnels.

Adil Rami soutient les Bleus avec Robbie Williams

David Beckham apprend (torse nu) le high-five à son chien

David Beckham a décidé d’apprendre à son chien à faire des high-five, comme on peut le voir en vidéo sur Instagram. Et comme il fait chaud, même au Royaume-Uni, il a décidé de le faire torse nu. « Tout ce qu’on fait en confinement, ce sont des high-fives et manger », a-t-il écrit en légende de la vidéo, qui ne sera pas faite pour rafraîchir un été qui s’annonce caniculaire !

On peut y voir l’ancien footballeur se faire taper dans la main par son chien, et le récompenser d’une friandise, hilare. Nul doute que les deux compagnons s’entraînent à soutenir l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020.