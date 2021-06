Le prince Harry et Meghan Markle — KIKA Press

Archie a une petite sœur ! Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont fait part dimanche « avec une immense joie » de la naissance de leur deuxième enfant, Lilibet « Lili » Diana, née vendredi matin dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie.

Née le 4 juin, Lilibet a été baptisé ainsi en hommage à la reine Elizabeth II, expliquent le Duc et de la Duchesse de Sussex dans un communiqué. Son second prénom, « Diana », rend quant à lui hommage à la mère du prince Harry, la princesse Diana.

La famille royale « ravie »

La reine Elizabeth II et la famille royale sont « ravis » par la naissance de la fille du prince Harry et de son épouse Meghan Markle annoncée dimanche, a déclaré le palais de Buckingham.

La souveraine, son fils le prince Charles et son épouse Camilla, ainsi que le prince William et son épouse Kate « ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d’une fille pour le Duc et la Duchesse de Sussex », a déclaré une porte-parole de Buckingham.

« Elle est bien plus que tout ce que nous aurions pu imaginer »

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a adressé au couple ses « félicitations », rejoint par le chef du parti travailliste Keir Starmer, qui a salué une « nouvelle extraordinaire ».Meghan Markle et sa fille « sont en bonne santé ».

« Elle est bien plus que tout ce que nous aurions pu imaginer », écrivent Harry et Meghan de la petite sœur de leur fils Archie, âgé de deux ans. « Nous sommes reconnaissants de l’amour et des pensées que nous avons reçus du monde entier », ont-ils ajouté.