Les jeunes parents Camille Lacourt et Alice Detollenaere — Francois Gaillard / Starface

3 juin 2021

Ricky Martin ne veut plus se cacher

« Plus de secrets », voilà la recette du bonheur pour Ricky Martin. Dans un entretien pour le magazine People, le chanteur a confié que dix ans après avoir fait son coming out, il refusait désormais de « se cacher ». « Je suis un homme qui n’a plus de secrets », explique celui qui affirme être « plus à l’aise dans [s]a peau qu'[il] ne l’a jamais été ». Alors qu’il s’apprête à sortir Play, son 11e album, et qu’il est marié à l’artiste Jwan Yosef, avec qui il a deux enfants, l’interprète de Livin' La Vida Loca est plus que jamais déterminé à se montrer tel qu’il est. « Quand il s’agit de ma sexualité, quand il s’agit de qui je suis, je veux parler de ce que je suis, de tout ce que je suis. Parce que si vous le cachez, c’est une situation de vie ou de mort », a-t-il confié.

Camille Lacourt est papa

Courteney Cox nous apprend à faire des Alabama Makis

Courteney Cox n’est pas une grande cuisinière, contrairement à son personnage dans Friends, mais elle semble quand même avoir de l’imagination lorsqu’il s’agit de créer de nouveaux plats. La star l’a montré sur Instagram, en dévoilant sa recette des « Alabama Makis ». Pensez California Makis, le plat japonais, mais avec des ingrédients typiques de l’été de l’Alabama, dont elle est originaire.

« Des California Makis ? Non… Je suis plutôt une fille du genre Alabama Makis », a-t-elle indiqué en légende d’une vidéo où on la voit préparer ce plat original, composé de dinde au miel et à l’érable de Boar’s Head, de tranches de fromage Havarti, de chips Fritos, de mayonnaise légère Best Food, de moutarde, et d’avocat. « Si vous vous lancez, envoyez-moi votre version pour que je puisse voir ! », ajoute-t-elle.