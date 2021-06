La championne de tennis Naomi Osaka — Larry Marano/InStar/Cover Images

La nouvelle a fait l’effet d'une bombe à Roland-Garros, mais après le retrait de Naomi Osaka des Internationaux de France, la sportive, qui était une des favorites du tournoi, se retrouve soutenue de manière quasi unanime par ses amis et confrères. La championne de l’US Open et de l’Open d’Australie a décidé de quitter la compétition après un bras de fer avec l’organisation à propos des conférences de presse. Naomi Osaka refusait d’y participer, invoquant des problèmes de santé mentale.

Serena Williams lui a ainsi offert son soutien. « Je suis triste pour Naomi. Tout le monde n’est pas pareil. Je suis épaisse. D’autres personnes sont minces. Tout le monde est différent et tout le monde gère les choses différemment. Tu dois juste la laisser gérer ça comme elle le veut et de la meilleure façon qu’elle pense pouvoir le faire. C’est la seule chose que je peux dire : je pense qu’elle fait du mieux qu’elle peut », a déclaré à The Associated Press la sportive, qui estime que les nombreuses conférences de presse auxquelles elle a assisté l’ont rendue « plus forte ».

Même son de cloche du côté de l’ancienne championne Martina Navratilova, qui s’est exprimée sur Twitter. « Je suis si triste pour Naomi Osaka. J’espère vraiment qu’elle va s’en sortir. En tant qu’athlètes, on nous apprend à prendre soin de notre corps, et peut-être que l’aspect mental et émotionnel est négligé. Il ne s’agit pas seulement de faire ou de ne pas faire une conférence de presse. Bonne chance Naomi – nous sommes tous derrière vous ! »

Soutien partout

Parmi les autres athlètes qui ont manifesté leur soutien, Naomi Osaka a pu compter sur le joueur de basket des Golden State Warriors Steph Curry. « Tu n’aurais jamais dû avoir à prendre une telle décision, mais c’est impressionnant de prendre la voie la plus sûre quand les pouvoirs en place ne protègent pas les leurs. Grand respect », a posté la star sur Twitter.

Et la solidarité avec le geste de Naomi Osaka va même au-delà du sport, puisqu’elle a reçu des encouragements de la part de Naomi Campbell, Jameela Jamil, Chelsea Handler ou encore Jordin Sparks, notamment. La parlementaire démocrate Alexandria Ocasio-Cortez s’est elle aussi fendue d’un message à la tenniswoman en répondant à son annonce sur Twitter. « Je suis fière de toi, Naomi Osaka », a-t-elle écrit.