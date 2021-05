Kate Middleton a partagé une photo d'elle recevant son injection de vaccin — Twitter/@@KensingtonRoyal

Au suivant ! Dans la file d’attente du centre de vaccination du Science Museum de Londres, il y avait une patiente pas comme les autres vendredi. Parmi les quidams se cachait Kate Middleton, qui a annoncé avoir reçu sa première dose de vaccin sur Twitter. « Je suis extrêmement reconnaissante envers toutes les personnes qui jouent un rôle dans ce déploiement – merci pour tout ce que vous faites », a écrit la duchesse de Cambridge dans son message.

La femme du prince William n’a pas fait « une Véran » en mettant une chemise et a préféré porter un tee-shirt blanc, comme on peut le voir sur la photo postée sur les comptes Instagram et Twitter du duc et de la duchesse de Cambridge.

Une famille royale au top de la vaccination

Kate Middleton a donc reçu sa première dose de vaccin contre le Covid-19 dix jours après son mari. Le prince William a partagé la nouvelle la semaine dernière, dans un message similaire à celui de son épouse : « A tous ceux qui travaillent sur le déploiement de la vaccination, merci pour tout ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire. »

Kate et William font désormais partie des 38 millions de Britanniques à avoir reçu au moins une dose de vaccin. Dans le pays, 73,8 % de la population a reçu une première injection et 46,5 % a été totalement vaccinée. Parmi les membres de la famille royale, la reine Elisabeth II, le prince Charles et la duchesse de Cornouailles Camilla sont également protégés des formes graves du Covid-19.