Le chanteur Usher — CF/Cover Images

28 mai 2021

Kim Kardashian dément avoir eu une liaison avec Travis Barker

Kim Kardashian est formelle : non, elle n’a pas eu de liaison avec Travis Barker, qui est actuellement en couple avec Kourtney Kardashian, pour ceux qui ne suivent pas… L’ex du batteur de Blink 182, Shanna Barker, a récemment révélé qu’elle avait quitté le musicien après l’avoir pris « la main dans le sac » avec l’aînée du clan. C’est lors d’une session de questions-réponses avec ses fans sur Instagram Stories que Kim Kardashian, en plein divorce, a décidé de mettre fin aux rumeurs. « Cette histoire est fausse. On est amis depuis des années et je suis super contente pour lui et Kourt », a-t-elle déclaré.

Encore un moment qui risque de faire l’objet d’une séquence croustillante dans la prochaine émission de télé-réalité des sœurs Kardashian, prévue sur Hulu après la fin de L’Incroyable Famille Kardashian.

Usher va avoir un quatrième enfant

Shia LaBeouf va pouvoir échapper à la prison

Shia LaBeouf peut éviter de passer par la case prison, mais à une condition. Comme le relaye E! Online, le juge en charge de l’affaire d’agression et de vol dans laquelle l'acteur est impliqué lui donne une chance. D’après des documents judiciaires officiels, la star de Transformers devra suivre une thérapie une fois par semaine, qui inclura notamment des cours de gestion de la colère. Il devra aussi porter un appareil Soberlink pour contrôler son taux alcoolémie, et se soumettre à des tests d’alcoolémie aléatoires, ainsi que participer à un programme de sobriété en 12 étapes. Il a, par ailleurs, l’interdiction stricte de recourir à la force ou à la violence, de posséder des armes à feu et doit « respecter la loi », affirme le juge.

En clair, si Shia LaBeouf se tient tranquille, il a une chance de rester libre.