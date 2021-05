Danny Masterson en juin 2015 à Hollywood — FayesVision/WENN.com

« J’estime les trois témoins crédibles et les preuves suffisantes pour étayer les accusations. » Voilà les mots de la juge Charlaine Olmedo à propos de Danny Masterson. L’acteur américain, connu pour la série That '70s Show, va passer en jugement après avoir été accusé du viol de trois femmes dans sa résidence d’Hollywood au début des années 2000, a décidé vendredi la magistrate après avoir entendu les trois plaignantes.

L’acteur âgé de 45 ans, qui reste en liberté moyennant une caution de 3,3 millions de dollars, a démenti les accusations des trois femmes qui affirment avoir été violées à son domicile d’Hollywood Hills entre 2001 et 2003 alors qu’elles étaient toutes âgées à l’époque d’une vingtaine d’années. Une avocate de Danny Masterson a affirmé que les relations sexuelles avec deux des plaignantes avaient été consenties et que le viol de la troisième, qui avait une relation de longue date avec l’acteur, était une invention.

45 années de réclusion s’il est reconnu coupable

Les trois plaignantes ont toutes appartenu à l’Eglise de scientologie, dont Danny Masterson est un membre éminent, et ses avocats ont argué que les poursuites contre l’acteur étaient motivées par une hostilité à cette organisation, très bien implantée à Los Angeles où elle possède un grand nombre de propriétés, centres, musées, etc.

Durant l’audience préliminaire tenue cette semaine, la juge Olmedo a souligné que les trois femmes avaient hésité à contacter la police par peur de représailles de la scientologie et de se retrouver ostracisées par les autres membres de l’organisation. Danny Masterson encourt 45 années de réclusion s’il est reconnu coupable de l’ensemble des chefs d’accusation.

Après l’arrestation de l’acteur en juin 2020, le bureau du procureur du comté de Los Angeles avait fait savoir qu’il avait abandonné deux autres accusations d’agression sexuelle contre lui, par manque de preuves et parce que les faits étaient prescrits.

Danny Masterson s’est fait connaître à la fin des années 1990 pour son rôle dans la série That '70s Show aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher. Il est également apparu plus récemment aux côtés de ce dernier dans la série de Netflix The Ranch, mais en a été débarqué en 2017 après que la police de Los Angeles a confirmé enquêter sur des accusations d’agression sexuelle à son encontre.