18 mai 2021

Tallulah Willis a eu du mal à s’accepter physiquement à cause de sa mère

Pas facile d’être la fille d’un sex-symbol. Tallulah Willis a en effet eu du mal s’accepter physiquement, car elle se comparait à sa mère, Demi Moore.

« Cela m’a pris du temps à m’en rendre compte : le vieillissement arrive sans votre contrôle, le temps passe, et votre visage peut changer, et je me suis punie parce que je ne ressemblais pas à ma mère, après qu’on m’a dit que j’étais le sosie de mon père (Bruce Willis), depuis la naissance. Je détestais cette ressemblance, parce que je pensais que mon visage "masculin" était la seule raison pour laquelle on ne pouvait pas m’aimer. C’est faux ! Je suis/étais quelqu’un de valeur, à tous les moments de ma vie, à toutes les tailles, à toutes les coiffures, comme vous ! », a-t-elle dévoilé sur Instagram.

Britney Spears se teint les cheveux en rose

J.J. Abrams ne réalisera pas le film avec un Superman noir

J.J. Abrams ne sera pas aux commandes du film dans lequel on retrouvera un Superman noir. Le projet est toujours d’actualité, mais le réalisateur, qui a travaillé sur de nombreuses franchises au fil des années (Mission: Impossible, Star Wars, Star Trek) se contentera de produire le long-métrage.

« Les seules choses sur lesquelles je travaille en tant que scénariste sont des projets originaux », a-t-il expliqué à Collider.