L'actrice et mannequin Cara Delevingne — InStar/Cover Images

17 mai 2021

Kim Kardashian s’offre une tenue de Janet Jackson aux enchères

Kim Kardashian s’est fait plaisir ! Alors qu’une vente aux enchères d’objets appartenant à Janet Jackson, et retraçant sa carrière, a eu lieu, la star de la téléréalité s’est offert la tenue que portait la chanteuse dans le clip de If. Ce plaisir lui aura coûté la bagatelle de 25.000 dollars. « Joyeux anniversaire ma reine ! Pour l’anniv de@janetjackson, je suis tellement fan, je n’arrive pas croire que j’ai gagné ça sur@juliens_auctions », a-t-elle posté dans une Story Instagram relayée par People.

Rita Ora et Taika Waititi passent du bon temps ensemble

Rita Ora et le réalisateur Taika Waititi semblent très très proches ! Page Six les a notamment vus prendre le petit-déjeuner en Australie, à Sydney, dans la propriété du cinéaste. D’après la publication, les deux stars se tenaient même la main ! Cela fait quelque temps qu’il se dit que la chanteuse et le réalisateur de Thor : Ragnarok sont ensemble, et il semble que cela fasse de moins en moins de doute. Mais pour l’heure, aucune des deux stars n’a évoqué le sujet officiellement.