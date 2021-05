Le rappeur Childish Gambino est accusé de plagiat sur « This is America »

Le rappeur Childish Gambino, connu au cinéma sous son vrai nom Donald Glover — The Photo Access/Cover Images

Donald Glover, qui rappe sous le nom de Childish Gambino, est poursuivi par le rappeur Kidd Wes qui l’accuse de plagiat pour This is America. Pour cet artiste, le hit planétaire de 2018, qui a valu à Childish Gambino le Grammy de la meilleure chanson l’année suivante, est « extrêmement similaire » à son titre Made in America publié sur Soundcloud en 2016.

Dans sa plainte devant le tribunal de New York obtenue par le Guardian, Kidd Wes met en avant « un rythme unique, des paroles, des thèmes de compositions et des types d’interprétation presque identiques dans le contenu des refrains qui sont au centre des deux morceaux ».

Un bon coup de pub

Mais Kidd Wes, Emelike Nwosuocha de son vrai nom, va plus loin, estimant que le flow de Childish Gambino est « indéniablement et substantiellement » similaire au sien, « si ce n’est pratiquement identique ». Et pour appuyer sa plainte, l’artiste a fait appel à un musicologue qui a, pour sa part, décelé des « similarités dans les lignes mélodiques », ajoutant que la proximité de titre entre Made in America et This is America ne pouvait tenir de la coïncidence.

D’ici que Donald Glover réagisse, vous pouvez vous faire une idée en écoutant la chanson de Kidd Wes.