12 mai 2021

Sandra Oh ne reviendra pas dans « Grey’s Anatomy »

Pour Sandra Oh, Grey’s Anatomy, c’est bel et bien fini ! L’actrice, qui a quitté la série voilà sept ans, a confié au podcast du Los Angeles Times qu’elle était « passée à autre chose ».

« C’est très rare de pouvoir voir un tel impact d’un personnage. D’une certaine façon, on fait son travail dans une bulle et on passe à autre chose. Je suis partie il y a presque sept ans. Donc pour moi c’est fini. Mais pour d’autres, c’est bien vivant, et bien que je comprenne et en sois heureuse, je suis passée à autre chose », a-t-elle expliqué.

Sandra Oh jouait le rôle de la docteure Cristina Yang dans les dix premières saisons de la série.

Michelle Obama s’est mise au tricot pendant le confinement

Michelle Obama a trouvé son activité de confinement, comme elle l’a révélé à CBS This Morning : le tricot ! L’ancienne First Lady a en effet fabriqué des pulls pour son mari, Barack Obama, et leurs deux filles Sasha et Malia.

« Je ne travaille plus au même rythme qu’avant. J’ai un peu plus de liberté pour faire ce que je veux, et je tricote maintenant. J’aime créer des choses à partir de rien. Mais ce n’est pas un truc de vieille femme. Je ne veux pas que vous vous en preniez à ma communauté de tricoteuses, Gayle », a lancé Michelle Obama, en réponse à la présentatrice, Gayle King, qui lui disait que cela faisait un peu vieille femme, comme hobby.

Pour l’instant, Barack Obama n’a pas encore porté le pull tricoté par sa femme.