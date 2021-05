Le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, face à l'intervieweuse Oprah Winfrey — Ferrari / Starface

Apple TV+ a annoncé la date de diffusion de son documentaire très attendu, fruit de la collaboration entre le prince Harry et Oprah Winfrey. The Me You Can’t See (« Le moi que vous ne pouvez pas voir », si l’on traduit littéralement) sera disponible sous forme de série documentaire sur la plateforme de streaming à partir du 21 mai prochain. Il s’agira donc du premier projet produit par le fils du prince Charles (Meghan Markle n’est pas créditée) depuis son départ d’Angleterre et l'abandon de son rôle au sein de la famille royale.

« La majorité d’entre nous porte une forme de traumatisme, de perte ou de chagrin non résolu, ce qui est – et reste – très personnel. Pourtant, l’année dernière nous a montré que nous sommes tous dans le même bateau, et j’espère que cette série montrera qu’il y a du pouvoir dans la vulnérabilité, des liens dans l’empathie et de la force dans l’honnêteté », a déclaré le petit-fils de la reine Elisabeth II dans un communiqué annonçant la diffusion du programme, relayé par The Guardian.

Compassion et honnêteté au programme

On ignore encore tout sur le nombre d’épisodes du programme, puisqu’il s’agit d’une série, mais Apple TV a d’ores et déjà annoncé certains des noms de stars interrogées au cours du documentaire, aux côtés de spécialistes de la santé mentale. Lady Gaga ou encore Glenn Close feront partie des intervenants. « Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de remplacer la honte qui entoure la santé mentale par la sagesse, la compassion et l’honnêteté. Notre série vise à susciter cette conversation mondiale », ajoute Oprah Winfrey.

« Avec des invités de premier plan, ainsi qu’un large éventail de personnes du monde entier vivant avec des problèmes de santé mentale et s’occupant de leur bien-être émotionnel, la série transcende la culture, l’âge, le sexe et le statut socio-économique pour déstigmatiser un sujet très mal compris et donner de l’espoir aux téléspectateurs qui apprennent qu’ils ne sont pas seuls. Les producteurs se sont associés à 14 experts et organisations accrédités et respectés du monde entier pour faire la lumière sur les différentes voies de traitement », peut-on lire dans le communiqué d’Apple TV +.

Derrière la caméra, deux stars du documentaire ont été recrutées : Dawn Porter et Asif Kapadia, qui avait remporté l’Oscar du Meilleur documentaire pour Amy en 2015, consacré à Amy Winehouse.