10 mai 2021

Ryan Reynolds trolle encore Blake Lively pour la Fête des mères

La fête des mères, c’était dimanche aux Etats-Unis. Une occasion de célébrer les mamans avec amour… ou avec humour ! C’est le choix fait par Ryan Reynolds, qui a décidé de troller sa femme, Blake Lively. Et c’est avec un post Instagram assez piquant et osé que l’acteur a rendu hommage à la mère de leurs trois enfants.

« On ne le dira jamais assez… Tu es le cœur et l’âme de chaque moment que cette famille partage. Je suis reconnaissant pour la lumière et pour la gentillesse que tu introduis dans chaque seconde de nos vies. Je te vois dans les yeux de nos enfants… Chaque rire. Chaque clignement d’œil et chaque moment de vulnérabilité. Le tendre cran qu’il faut pour être une mère en 2021 est un acte de force pure et d’héroïsme. Je n’aurais jamais pu prédire que cette relation sexuelle avec une femme que je ne connaissais pas dans les toilettes d’un aéroport mènerait à ça. Ou que tu embaucherais Dog le chasseur de primes pour me trouver. Quoi qu’il en soit, j’ai la chance de refléter un peu de la lumière du soleil que tu fais briller sur nous tous. Joyeuse fête des mères, mon amour », a-t-il posté, en légende d’une photo d’eux.

Karolina Kurkova est maman

Jennifer Lopez a passé la fête des mères avec ses enfants et sa mère

Jennifer Lopez a dédié la fête des mères à sa maman et à ses enfants ! La star a en effet passé un agréable week-end aux côtés de Guadalupe Rodriguez et ses deux enfants, documentant sur Instagram ce bon moment. « Fête des mères avec maman et les noix de coco (le surnom que la star donne à ses enfants) », a-t-elle posté, après avoir rendu hommage à sa maman.

« C’est ma mère qui nous a fait croire que nous pouvions tout faire. C’est resté en moi. Être une mère est une grande joie, et aujourd’hui, je pense à ma maman et à toutes les mères. C’est votre journée, et j’espère que vous êtes entourées d’amour, de gratitude, et d’appréciation », a-t-elle écrit.