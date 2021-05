L'acteur Michael B. Jordan — The Photo Access/Cover Images

Michael B. Jordan est plutôt séduit par l’idée de refaire un passage par le MCU. Quand bien même Erik Killmonger, le personnage qu’il incarnait dans Black Panther, est mort dans le film de 2018, un retour est toujours possible. En effet, les résurrections ne sont pas rares dans l’univers de Marvel !

« J’ai toujours de l’amour pour mes personnages et Erik est définitivement l’un de ceux qui signifient beaucoup pour moi. Alors seulement si c’est la bonne chose à faire et que ça a un impact, et si je peux apporter quelque chose : si c’est signifiant alors oui, je ferai partie du voyage, vous voyez ? » , a expliqué l’acteur à Entertainment Tonight.

Une certitude

Mais peut-être plus encore que de retrouver le personnage d’Erik Killmonger, Michael B. Jordan brûle d’envie de retravailler avec Ryan Coogler. Et quoi qu’il arrive avec Black Panther 2, le comédien est certain qu’il collaborera à nouveau avec le réalisateur « dans le futur ».

D’ici là, il aura lui-même pris ses marques derrière la caméra puisqu’il s’apprête à réaliser Creed III. Enfin, Marvel a annoncé lundi dernier que le second opus de la franchise super-héroïque aurait pour titre Black Panther : Wakanda Forever et que sa sortie était fixée à juillet 2022. Il ne faudra donc pas attendre bien longtemps avant de savoir si, oui ou non, Michael B. Jordan reviendra dans le costume d’Erik Killmonger.