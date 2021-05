L'acteur Ben Affleck — InStar/Cover Images

6 mai 2021

Jennifer Lopez et Ben Affleck se revoient

Est-ce le retour de Bennifer ? Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se sont séparés, et il semblerait que la chanteuse se rapproche de l’un de ses ex… Ben Affleck ! Si pour l’instant les sources s’étant adressées aux divers médias affirment qu’il n’y a entre eux que de l’amitié, il se trouve que les deux ex ne s’étaient pas vus en privé depuis des années. « Ils apprécient le temps qu’ils passent ensemble. Cela fait des années, ils ont beaucoup de choses à se dire », explique une source de Elle, ajoutant que vu qu’ils sont célibataires et tous deux à Los Angeles, « ils projettent de passer plus de temps ensemble ». Voilà de quoi alimenter les rumeurs, Ben Affleck étant lui aussi fraîchement célibataire…

Courteney Cox est émue d’avoir retrouvé ses « Friends »

Retrouver ses amis de Friends a été riche en émotions pour Courteney Cox, qui a confirmé ce jeudi à Ellen DeGeneres que ça y est, l’événement télévisuel de la décennie avait été filmé. « C’était incroyable, tant d’émotions. Ce n’est pas scripté, mais on était sur la Scène 24 (celle du tournage de Friends) pour la première fois, tous ensemble, depuis je ne sais combien de temps. Quinze ans ? Dix-sept ? », s’est-elle exclamée. Les retrouvailles des acteurs de Friends seront diffusées sur HBO Max.