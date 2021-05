Riche semaine pour les fans de la famille royale. Après avoir célébré jeudi en vidéo (et en famille) leurs dix ans de mariage, Kate et William célèbrent ce dimanche le sixième anniversaire de leur fille Charlotte.

Pour l’occasion le compte twitter de la famille royale britannique a dévoilé ce dimanche matin un cliché inédit de la fillette pris par sa mère, la duchesse de Cambridge, avec une légende très sobre : « Nous souhaitons un très heureux sixième anniversaire à la princesse Charlotte aujourd’hui ».

Wishing Princess Charlotte a very happy sixth birthday today. 🎈



📸 The Duchess of Cambridge pic.twitter.com/tBPXrv2CJT