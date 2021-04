Le président de la République Emmanuel Macron à Paris le 26 avril 2021. — TR/AP/SIPA

Après l’éducation avec Rihanna, Emmanuel Macron répond à Selena Gomez sur la vaccination ! La chanteuse et actrice américaine a interpellé les dirigeants du G7 afin de leur demander d’agir en faveur de la vaccination contre le Covid-19 pour les plus défavorisés. « S’il vous plaît, rejoignez-moi et envoyez un message au président français Emmanuel Macron ainsi qu’à d’autres dirigeants du G7 pour leur demander de fournir des fonds et des doses, afin d’aider chacun dans le monde pour combattre la pandémie », a-t-elle écrit samedi à ses abonnés sur Twitter.

« Chère Selena Gomez, merci de porter ce message crucial auprès de tous les dirigeants », a répondu Emmanuel Macron sur Twitter cce dimanche. « La France a déjà commencé à envoyer ses premières doses de vaccin en Afrique grâce à Covax, et ce n’est qu’un début. Merci de faire passer le message ! Soyons solidaires de ceux qui ont moins. Maintenant », a poursuivi le président de la République.

Un concert caritatif en préparation

La chanteuse de 28 ans va présenter Vax Live : The Concert To Reunite The World, un concert caritatif afin de récolter des dons pour favoriser un traitement équitable contre la pandémie, préenregistré au SoFi Stadium de Los Angeles et diffusé le 8 mai sur plusieurs chaînes américaines et sur YouTube. Jennifer Lopez, J. Balvin, H.E.R. et les Foo Fighters sont d’ores et déjà attendus sur scène !