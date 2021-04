L'actrice et chanteuse Jennifer Lopez et l'ancien sportif Alex Rodriguez — INSTARimages/Cover Images

26 avril 2021

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont dîné ensemble

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se sont vus pour dîner à Los Angeles, à l’hôtel Bel-Air, dix jours seulement après avoir confirmé l’annulation de leurs fiançailles et leur séparation. Un lieu hautement symbolique, car c’est dans le restaurant de ce même hôtel que le couple avait eu leur premier rendez-vous, en 2017.

Selon Page Six, l’ancien couple avait l’air en très bons termes. « Il y avait de l’amour et du respect », dévoile une source. Cependant, toujours selon la publication, la star de la pop se « reposerait » sur son ex-mari Marc Anthony, le père de leurs jumelles.

Daniel Kaluuya a surpris tout le monde lors de son discours de remerciement pour son premier Oscar, celui du meilleur second rôle pour son travail sur Judas and the Black Messiah. En effet, après avoir remercié sa famille, mais aussi la famille de Fred Hampton, qu’il interprète dans le film, le comédien a évoqué la nécessité de « célébrer la vie »… en évoquant la vie sexuelle de ses parents !

« Nous respirons, nous marchons, c’est incroyable ! Par exemple, mes parents ont couché ensemble, c’est dingue ! Je suis là ! Je suis si heureux d’être vivant, et je vais fêter ça ce soir », a-t-il lancé, à la grande surprise de sa mère, clairement embarrassée par ce moment immortalisé par People.