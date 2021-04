L'acteur Russell Crowe — InStar/Cover Images

Après plusieurs semaines d’interrogations et de conjectures sans fin sur les sites de fans, Russell Crowe a décidé de lever le voile sur son rôle dans Thor : Love & Thunder, le prochain opus de la franchise du Dieu du Tonnerre pour Marvel, réalisé par Taika Waititi. Dans une interview pour la station de radio australienne Joy 94.9, l’acteur a confié qu’il allait finir très bientôt de tourner ses scènes. Et il en a profité pour donner le nom de son personnage.

« Je vais enfourcher mon vélo. Je vais rouler jusqu’aux studios Disney Fox, et vers 9h15, je serai Zeus. C’est pour Thor. C’est mon dernier jour en tant que Zeus et je vais en profiter », a-t-il révélé.

Rôle divin

Si on ignore encore le rôle précis du dieu Grec dans ce nouveau film Thor, les comics peuvent donner une idée de l’orientation du scénario. Créé par Stan Lee et Jack Kirby, le personnage, décrit comme surpuissant (forcément, puisqu’il est de nature divine), est un des ennemis occasionnels de Thor. Russell Crowe ne doit avoir qu’un petit rôle dans le film mais l’apparition de Zeus dans le MCU pourrait indiquer une présence plus importante des « Olympiens », ces personnages Marvel inspirés des dieux grecs.

Chris Hemsworth reviendra quant à lui dans le rôle du dieu asgardien, tandis que Natalie Portman reprendra le personnage de Jane Foster (qui, si l’on en croit les rumeurs deviendrait à son tour… une version féminine de Thor !), Tessa Thompson celui de Valkyrie, avec des apparitions prévues de Chris Pratt et Karen Gillan, sortis tout droit des Gardiens de la Galaxie. Le film est prévu pour une sortie en mai 2022.