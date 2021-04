Le rappeur et producteur Dr. Dre — John Milgrim/AgeFotostock/Cover Images

23 avril 2021

Dr. Dre est officiellement célibataire

Dr. Dre doit être content, le voilà officiellement célibataire ! Un juge a accepté de mettre légalement fin à son mariage avec Nicole Young, selon The Blast, qui s’est procuré les documents légaux. Alors que le divorce se passe très mal entre le producteur et son ex, le magnat du rap souhaitait voir son célibat reconnu. Un accord a été trouvé avec le couple, et le juge n’a plus qu’à signer. Cependant, cela ne règle pas le problème de leur divorce, et du partage de leur immense fortune (800 millions de dollars), qui promet d’être encore une fois émaillé de coups d’éclat et de scandales.

Gal Gadot dévoile le sexe de son troisième enfant à naître

Kendall Jenner obtient une nouvelle injonction d’éloignement contre un harceleur

Pour la deuxième fois cette semaine, Kendall Jenner a obtenu une injonction d’éloignement, cette fois-ci contre l’homme qui s’était introduit chez elle et avait tenté de se baigner nu dans sa piscine. Il avait été attrapé in extremis par ses gardes du corps tandis que le mannequin était à l’abri dans sa villa.

Quelques jours seulement après avoir obtenu une injonction contre Malik Bowker, qui avait projeté de l’assassiner avant de se suicider, la star a en effet obtenu d’un juge que Shaquan King ne puisse pas se trouver à moins de cent mètres d’elle, selon TMZ.

Peut-être pourra-t-elle souffler un peu, à présent, d’autant que Kendall Jenner a, depuis, augmenté son service de sécurité.