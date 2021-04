La chanteuse Miley Cyrus — Avalon / Starface

22 avril 2021

Miley Cyrus se moque de sa vie amoureuse dans un mini-clip

Miley Cyrus s’est amusée de sa vie amoureuse et, surtout de ce qu’en dit la presse, dans une vidéo Instagram passant en revue des titres de journaux racontant ses amours et ses déboires, se surimposant sur l’image, chantant la chanson There I Go avec King Moxu et The Kid Laroi. Une chanson qui n’est malheureusement pas disponible sur les services de streaming, comme s’en sont lamenté les fans.

Elizabeth Olsen a voulu changer de nom de famille

Vanessa Hudgens a rencontré son compagnon sur un groupe de méditation Zoom

Vanessa Hudgens a rencontré son petit ami, Cole Tucker, durant la pandémie… sur Zoom ! La star a en effet dévoilé à Entertainment Tonight qu’elle avait rencontré le sportif durant une session de méditation sur Zoom. « Cole et moi nous sommes rencontrés sur Zoom, dans un groupe de méditation. Oui, c’est absurde. Zoom, c’est comme ça, on adore », explique-t-elle, ajoutant que son amoureux est « parfait » pour elle. « Je suis très heureuse. Je pense qu’il est important de rester reconnaissant pour ce que l’on a dans la vie. J’en ai fait une priorité », ajoute-t-elle.