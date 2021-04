Atmosphère lors de la préparation de la 92e cérémonie des Oscars — Avalon / Starface

Ce dimanche aura lieu la 93e cérémonie des Oscars et l’Académie a annoncé que les invités seraient dispensés de porter un masque de protection. Une décision qui paraît curieuse mais que la prestigieuse compétition justifie par le fait que la cérémonie est considérée comme une production télévisuelle, ce qui implique que les masques ne sont pas obligatoires pour les personnes apparaissant à la caméra.

On pourra toutefois rétorquer que ce choix risque d’envoyer un mauvais signal aux spectateurs du monde entier, quand bien même la jauge a été fixée à 170 personnes pour un événement dans une gare. Néanmoins, le protocole sanitaire n’a pas été pris à la légère et les invités et autres nommés qui seront présents ne resteront pas tous simultanément dans la salle de la Union Station de Los Angeles mais arriveront et partiront au fur et à mesure comme le rappelle Variety.

De nombreuses mesures

Par ailleurs, le coproducteur de la cérémonie des Oscars et réalisateur Steven Soderbergh n’a pas manqué d’énumérer les nombreuses mesures mises en place pour assurer la sécurité sanitaire de l’événement. Les convives devront non seulement se soumettre à une prise de température à leur arrivée, mais également à pas moins de trois tests Covid dans la journée qui précède la soirée.

Enfin, seule une poignée de photographes et de journalistes sera autorisée à se présenter devant le tapis rouge et les interviews ne pourront se faire qu’à raison d’une distance de deux mètres entre les personnes. Autant de mesures qui devraient suffire à assurer la sécurité des participants, et ce, malgré l’absence de masques.