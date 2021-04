La gastronome Chrissy Teigen — The Photo Access/Cover Images

21 avril 2021

Kelly Osbourne a replongé dans la drogue

Après quatre ans de sobriété, Kelly Osbourne est retombée, brièvement, dans la drogue. C’est la star elle-même qui a fait cette confession à ses abonnés Instagram.

« J’ai rechuté. Je n’en suis pas fière, mais je suis de retour sur la bonne voie. Je ferai un podcast cette semaine pour expliquer à tout le monde ce qu’il s’est passé. Et je voulais vous dire la vérité, car je ne veux pas vous mentir. Merci de votre soutien et de votre amour, je vous donnerai bientôt des nouvelles », a déclaré la star dans sa Story relevée par Page Six.

Aloe Blacc a diffusé trois collaborations inédites avec Avicii pour les trois ans de sa mort

Aloe Blacc rend tous les ans hommage à Avicii, décédé en avril 2018. Et cette année, le musicien a organisé un stream sur Instagram, durant lequel il a dévoilé trois chansons inédites faites en collaboration avec le DJ en compagnie d’autres collaborateurs, dont Dan Tyminski, le chanteur de Hey Brother, et Sandro Cavazza.

Malheureusement, répondant à un fan, Aloe Blacc a dévoilé qu’il n’avait pas le pouvoir de sortir les chansons. « C’est entre les mains des gens qui contrôlent la succession de Tim (le vrai prénom d’Avicii), et au final, tout le monde pense que sans Tim pour finir les morceaux de la façon dont il l’aurait fait, il ne s’agirait pas de chansons d’Avicii », a-t-il dévoilé, comme le relaye Billboard.