Sheila dans Mask Singer sur TF1 — TF1

Qui pour sauver le soldat AstraZeneca ? Avec les cas de thromboses, les Français et Françaises ont une certaine défiance vis-à-vis du vaccin AstraZenca, au point qu’il a fallu fermer un centre de vaccination faute de candidats et candidates à Nice. Comme le révèle Le Canard enchaîné, le gouvernement réfléchit ainsi à une campagne de communication pour redorer l’image du vaccin. BFMTV confirme l’information : « Matignon a chargé le Service d’information du gouvernement (SIG), placé sous l’autorité du Premier ministre, d’organiser cette campagne, et donc de chercher des stars en vue de faire la promotion de ce vaccin de manière subtile ».

« Il faudrait que Sheila se fasse vacciner »

Subtil ? Le SIG a convaincu TF1 de participer en diffusant des images de stars de plus de 55 ans en train de se faire vacciner devant les caméras, rapporte Le Canard enchaîné. « On veut s’appuyer sur des chaînes de télévision comme TF1, mais aussi M6 et France Télévisions », confie une source à BFMTV. Et Jean Castex a déjà une idée de quelle star ? « Il faudrait que Sheila se fasse vacciner », aurait insisté le Premier ministre selon Le Canard enchaîné. Il est fan, et à coup sûr, l’a reconnue dans Masked Singer.