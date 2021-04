L'actrice Katie Holmes — InStar/Cover Images

20 avril 2021

Miley Cyrus fait un court-métrage pour Gucci

Miley Cyrus a fait un court-métrage en selfie pour Gucci et la collection Aria d’Alessandro Michele. L’interprète de Malibu a publié le tout sur son compte Instagram et le résultat vaut le détour ! On peut y voir l’actrice et chanteuse s’amuser avec la collection sous les palmiers (malgré un ciel peu engageant), avec en ouverture « Un court-métrage de Miley » (en français dans le texte). Les fans reconnaîtront bien sûr les toutous de la musicienne, souvent cachée par d’imposantes lunettes. La marque n’a pas manqué de commenter avec un cœur, tout comme Marc Jacobs ou encore Diane Keaton.

Billie Eilish est de plus en plus proche de Matthew Tyler Vorce

Billie Eilish​ a été aperçue en pleine promenade ce week-end avec l’aspirant acteur Matthew Tyler Vorce dans les rues de Santa Barbara, en Californie. Et ils semblaient très à l’aise l’un avec l’autre à en croire les photos publiées par Page Six, suffisamment en tout cas pour que l’interprète de Bad Guy pose sa tête sur l’épaule du jeune homme en attendant leurs smoothies respectifs. La dernière relation connue de la chanteuse était avec le rappeur 7 : AMP, Brandon Quention Adams pour l’état civil, et a pris fin en 2019. Elle l’évoque dans son documentaire pour Apple TV, Billie Eilish: The World’s a Little Blurry.

Katie Holmes célèbre les 15 ans de Suri

Katie Holmes n’arrive pas à le croire, mais sa fille Suri a déjà 15 ans ! L’actrice lui a célébré un joyeux anniversaire sur Instagram, en partageant des photos inédites de l’enfant née de son mariage avec Tom Cruise. « Joyeux anniversaire mon amour ! Je t’aime ! Je ne peux pas croire que tu as déjà 15 ans ! », a-t-elle posté en légende des adorables clichés, sur lesquels on peut voir Suri jeune enfant, ou encore dans les bras de sa mère.