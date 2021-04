L'acteur David Duchovny — The Photo Access/Cover Images

19 avril 2021

David Duchovny et Gillian Anderson se retrouvent

David Duchovny et Gillian Anderson, aussi connus sous le nom de leurs personnages de X-Files Fox Mulder et Dana Scully, se sont retrouvés et ont voulu faire un clin d’œil aux fans. Ils ont en effet posté sur Instagram un selfie avec la chienne de l’actrice, Stella. « Stella s’est fait un nouveau copain aujourd’hui », a-t-elle écrit en légende.

Les deux comédiens sont rentrés dans l’histoire de la télévision en interprétant les agents du FBI dans la série à succès X-Files de 1993 à 2002, puis dans deux films en 1998 et 2008, et enfin pour le retour de la série entre 2016 et 2018.

Dwayne Johnson fait une incroyable surprise à sa fille pour ses trois ans

Vanessa Bryant fête ses 20 ans de mariage avec Kobe

Vanessa Bryant a célébré ses vingt ans de mariage avec son défunt mari, Kobe Bryant, disparu l’an dernier dans un accident d'hélicoptère avec sa fille Gianna. Postant sur Instagram deux vidéos d’elle et de son mari, dont une le jour de leur mariage, elle lui a adressé ces mots : « Je t’aime maintenant, pour toujours et à jamais » sur l’un de ses post, et « joyeux anniversaire de mariage, chéri. Je t’aime. 20 ans » sur l'autre.