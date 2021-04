L'actrice et chanteuse Jennifer Lopez et l'ancien joueur de baseball Alex Rodriguez — Zuma / Starface

16 avril 2021

Justin Theroux a refusé le rôle principal de « Lost »

Justin Theroux a refusé de jouer le rôle principal de Lost ! Comme l’a déclaré à Esquire le co-créateur de la série, Damon Lindelof, l’ex de Jennifer Aniston était pressenti pour le rôle.

« Avec sa voix et son look, (les patrons de Hollywood) ont vite décidé : "On va faire de ce gars la star d’un film Marvel" Il y a une raison pour laquelle vous regardez sa filmographie et il n’y a pas vingt-cinq films et émissions de télévision sur lesquels il a travaillé. Ce n’est pas par manque d’opportunités. C’est parce qu’il est très sélectif sur ce qu’il choisit de faire. Quand nous avons fait le casting de Lost, il était sur la liste des Jack. Il n’était pas intéressé », a-t-il dévoilé.

Finalement, le duo aura pu travailler sur The Leftovers, en 2014.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se séparent

Hilary Duff a du mal à allaiter sa fille

Hilary Duff a du mal à allaiter Mae James, son nouveau-né, qu’elle a accueilli le 24 mars dernier. En effet, l’actrice a confié lors de son podcast Informed Pregnancy qu’elle ne produisait pas assez de lait. « Je dirais que ça a été le plus facile avec Luca. Tous les bébés prennent le sein vraiment bien, je ne suis tout simplement pas une grande productrice de lait, donc c’est émouvant pour moi », a-t-elle dévoilé, faisant référence à son aîné de neuf ans.

« J’ai l’impression que toutes les 20 minutes, je nourris le bébé, et je dois être assise au même endroit, et Banks (sa fille de deux ans) n’est toujours pas assez âgée pour comprendre, même si elle a été formidable avec le bébé. C’est juste dur », ajoute-t-elle.