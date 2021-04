La reine Elizabeth et le duc de Sussex, Harry, en 2019. — REX/SIPA

Une décision à contresens de la tradition. A l’approche des obsèques du prince Philip ce samedi, la reine Elisabeth II a pris une décision afin de protéger d’une humiliation son petit-fils, Harry. Le duc de Sussex a été contraint de renoncer à ses titres militaires honorifiques après avoir quitté ses fonctions royales et déménagé aux États-Unis. Dès lors, il ne pouvait pas, comme le veut le protocole, porter l’uniforme pour les funérailles de son grand-père.

Le frère cadet du prince William ne pouvait pas revêtir l’uniforme militaire d’usage, mais un simple costume. Un habit qui marque la rupture avec ses fonctions royales. Tout comme le duc d’York, le prince Andrew, tombé en disgrâce en raison de ses liens avec l’affaire Epstein, qui a aussi quitté ses fonctions royales.

Afin de montrer l’image d’une famille unie face au deuil, la reine a donc décidé de loger tout le monde à la même enseigne, rapporte les médias britanniques. Lors de ce type d’événement, les membres masculins de la famille royale britannique doivent porter l’uniforme militaire, d’autant plus que le Prince Philip avait lui-même fait carrière dans la Marine. Elisabeth II a décidé de faire une entorse au protocole et que tout le monde viendrait en costume civil. La reine a bien l’intention de faire oublier les dissensions et le scandale à l’occasion des obsèques de son époux, qui seront diffusées en France notamment sur France 2.