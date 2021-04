La reine d'Angleterre Elizabeth II — Avalon / Starface

Alors que le prince Philip, son époux, est décédé le 9 avril, la reine Elisabeth II a assisté à son premier engagement royal quatre jours plus tard. La monarque a pris part à la cérémonie de départ à la retraite de l’ancien Lord Chamberlain William Peel ce mardi.

« Le comte Peel a eu une audience de la Reine aujourd’hui, a remis sa baguette et ses insignes d’office de Lord Chamberlain et l’insigne de chancelier de l’Ordre royal de Victoria et a pris congé en renonçant à sa nomination de Lord Chamberlain, lorsque Sa Majesté l’a investi de la chaîne royale de Victoria », a informé le palais de Buckingham dans un communiqué. Le Lord Chamberlain est le plus haut fonctionnaire de la maison royale.

Le comte Peel a supervisé les préparatifs pour les funérailles du duc d'Edimbourg – connu sous le nom d’Opération Forth Bridge – avant d'en confier la responsabilité à son successeur, l’ancien chef des espions du MI5, le baron Parker, un peu plus d’une semaine avant la mort du prince Philip.