9 avril 2021

Britney Spears est vaccinée contre le Covid-19

Britney Spears s’est fait vacciner contre le Covid-19. La star a dévoilé sur Instagram avoir reçu l’injection, appelant la procédure un « grand succès ». Dans sa vidéo, l’interprète de Toxic explique que « les gens sur Internet disent que ça fait vraiment mal, comme une balle dans le bras. Ça n’a rien fait. Je n’ai rien senti, et je vais bien, et j’espère que ça va continuer ».

« Tope là », lance-t-elle, avec le faux accent kazakh de Borat, le personnage culte interprété par Sacha Baron Cohen.

La tournée de reformation de Rage Against The Machine est reprogrammée à 2022

Rage Against The Machine devait apporter sa colère sur les scènes américaines en 2020, puis, Covid-19 oblige, en 2021, et voilà que la tournée Public Service Announcement a été reprogrammée à 2022, comme on peut le voir sur Instagram.

Le combo emmené par Tom Morello et Zack De La Rocha arpentera donc les Etats-Unis et le Canada de mars à août 2022. Les tickets déjà achetés restent valables, mais ceux qui le souhaitent peuvent se faire rembourser durant les 30 prochains jours.

Aucune date européenne n’a pour l’instant été annoncée, au grand désespoir des fans du vieux continent.