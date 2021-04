L'acteur Kevin Bacon — Alexander Heinl/picture-alliance/Cover Images

8 avril 2021

L’agent de Selma Blair a essayé de lui arranger un rencard avec Justin Long

Selma Blair a récemment révélé sur Instagram que son agent avait un jour tenté de lui arranger un rendez-vous avec le comédien Justin Long. Ce dernier lui a en effet rendu hommage, recréant une iconique scène de Sexe Intentions, expliquant qu’il était fan d’elle et faisant l’éloge de son jeu d’actrice.

C’est alors que Selma Blair, en réponse, a dévoilé l’affaire. « Je rigole et je t’adore. Je vois maintenant pourquoi tu ne voulais pas sortir avec moi, malgré les tentatives de mon manager il y a des années. Ceci rattrape le coup. Merci cher Justin, bon travail », a-t-elle répondu en commentaire.

Khloe Kardashian réagit aux critiques après avoir fait censurer une photo d’elle

Khloe Kardashian ne se laisse pas démonter, après avoir été sous le feu des critiques pour avoir fait retirer du Web une photo d’elle qu’elle n’avait pas approuvée. La star a en effet expliqué à ses fans que, vivant en permanence sous le feu des projecteurs, elle souffrait en retour de son image. Et elle défend son droit à choisir quelles photos d’elle elle souhaite exposer.

« Hé les amis, c’est moi et mon corps sans retouche et sans filtre. La photo postée cette semaine était belle, mais en tant que personne qui a souffert de son image corporelle toute sa vie, quand quelqu’un prend une photo qui n’est pas flatteuse, ou avec une mauvaise lumière, ou qui ne capture pas votre corps correctement, après des années à travailler dur pour en arriver là, et la partage au monde, vous avez tous les droits de demander qu’elle ne soit pas partagée. Qu’importe qui vous êtes. En vérité, la pression et le jugement, les moqueries constantes et la pression pour être parfaite toute ma vie, ça a été trop pour moi », a-t-elle expliqué sur Instagram.

Que celui ou celle qui n’a jamais fait plusieurs selfies pour n’en poster qu’un lui jette la première pierre…