6 avril 2021

Rihanna participe à la manifestation contre le racisme anti-asiatiques

Rihanna rejoint le combat contre le racisme envers les asiatiques. La star s’est en effet jointe à la manifestation organisée ce dimanche à New York, en compagnie de son assistante Tina Truong.

Incognito, vêtue d’une casquette et d’un masque, et portant de longues tresses, la chanteuse a aidé à faire des pancartes pour les manifestants et a chanté avec la foule, comme on peut le voir sur la page Instagram de Tina Truong.

Shawn Mendes s’est fait voler sa voiture la semaine dernière, mais le chanteur a eu l’heureuse surprise de se faire ramener son luxueux 4x4 par la police de Los Angeles. Le véhicule a retrouvé dans un quartier résidentiel, en bon état, selon TMZ.

Des cambrioleurs avaient tenté de s’introduire chez Shawn Mendes et Camila Cabello, en cassant une fenêtre. Après s’être rendu compte que le couple de musiciens était présent, les malfaiteurs avaient pris la fuite au volant de la voiture de l’artiste canadien. Aucune arrestation n’a encore été faite.