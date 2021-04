Jean-Luc Reichmann dans «Les Douze coups de midi». — © JP BALTEL/TF1

Personne n’est à l’abri. Alors que la France est repartie pour quatre semaines de «confinement», il est bon de rappeler qu’il ne faut pas se relâcher et prendre un maximum de précautions. Souvent le message passe mieux quand il vient d’une personnalité, et là, c’est Jean-Luc Reichmann qui le dit. L’animateur des 12 Coups de midi est en effet malade du Covid, comme il l’a révélé ce dimanche au micro de RFM, une information relayée par Télé Loisirs. Invité de l’émission de Pascal Nègre, il a dû annuler sa venue en studio mais a maintenu sa participation, à distance.

« Jean-Luc n’est pas en studio, a expliqué Pascal Nègre. Il est chez lui, et moi je suis chez moi d’ailleurs, et en fait Jean-Luc… Tu as le Covid actuellement. » « Grosse catastrophe, a enchaîné l’animateur. Il faut prendre un maximum de précautions et de sécurité. » Il a supposé que la contamination est venue par ses enfants, et confié que la maladie, « c’est vrai que ça ratatine complètement ». Jean-Luc Reichmann est déjà isolé depuis une semaine, et il faut donc s’attendre à des conséquences sur les enregistrements de son jeu quotidien.