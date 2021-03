Moundir Zoughari a présenté Moundir et les Apprentis Aventuriers sur W9, de 2016 à 2019. — W9

Moundir Zoughari, ex-aventurier de Koh-Lanta, malade du Covid-19, est hospitalisé depuis plusieurs jours.

« Aujourd’hui, pour mon mari, on ne parle plus d’hospitalisation simple mais de service de réanimation », a annoncé sa femme dans une story Instagram postée dans la nuit mercredi à jeudi via le compte de son époux et relayée par plusieurs médias, dont Paris Match.

Ce jeudi midi, elle a précisé, sur le même réseau social : « Mon mari se bat pour ne pas être transféré. Nous parlons depuis vingt-quatre heures avec les médecins de réanimation si son état se dégrade davantage ! Il est à la limite de la réanimation, il se bat pour ne pas y aller ! »

« Je pense à toi mon ami »

Ce jeudi également, Denis Brogniart a fait part de son soutien. « Je pense à toi mon ami (…). Je t’ai bien reconnu quand je t’ai parlé hier soir, focus et combatif. Je t’embrasse », a-t-il écrit dans un post Instagram, accompagné d’une photo de Moundir.

Agé de 47 ans, et père de trois enfants, Moundir a participé à trois saisons de Koh-Lanta, ainsi qu’à Danse avec les stars. Il est également animateur (La Bataille des couples, sur TFX…) et consultant pour le RMC Poker Show.