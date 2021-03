Le réalisateur Zack Snyder devant le Bat signal — LANDMARK MEDIA / VISUAL Press Agency

Après des années d’attente, les fans du DC Universe peuvent enfin savourer le Justice League dont rêvait Zack Snyder. Une nouvelle version de quatre heures entièrement remontée par le réalisateur et qui est disponible en VOD depuis jeudi. Entre-temps, et alors que les débats autour du film vont bon train, Zack Snyder a jeté un pavé dans la mare, assurant qu’il n’avait pas travaillé sur cette unique version, mais qu’il y en avait au moins… dix autres !

« La vérité, c’est qu’il y a probablement quelque chose comme dix Snyder’s Cut - il y a une version plus longue que celle de quatre heures. Il y en a une de trois heures. Une de deux heures et vingt minutes. Ça montre à quel point le consommateur n’est pas en tort… Le public a été sous-estimé » , a énuméré Zack Znyder lors d’un entretien accordé au New York Times.

Une longue histoire

Pour rappel, Zack Snyder avait dû abandonner la réalisation du blockbuster de 2017 au milieu du tournage en raison du suicide de sa fille Autumn. Joss Wedon avait alors pris la relève sans parvenir à réellement sauver les meubles, Justice League ayant été un relatif échec commercial. C’est alors que le réalisateur de Man of Steel est venu toquer à la porte de la Warner pour terminer son travail, les studios ayant accepté de réinjecter 70 millions de dollars afin de lui permettre de faire aboutir sa vision du film.

Un projet de longue haleine qui a exigé de tourner des scènes additionnelles, notamment avec le Batman de Ben Affleck et le Joker de Jared Leto, mettant à rude épreuve la patience des fans qui peuvent désormais s’écharper sur la qualité du nouveau métrage.