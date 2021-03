L'acteur Omar Sy — Julie Edwards/LFI/Avalon

Entre Omar Sy et Netflix, c’est une association qui marche. Après le carton Lupin, l’acteur prépare la suite du film de 2012, De l’autre côté du périph, dans lequel il donnait la réplique à Laurent Lafitte. Les deux comédiens reprendront leurs rôles de policiers, l’un à la section financière de Bobigny et l’autre à la tête de la criminelle de Paris.

D’après Deadline, l’intrigue se passera cette fois dans les Alpes, et non plus de chaque côté du périphérique parisien, donc. Aucun titre n’a pour l’instant été annoncé, mais le scénario a été confié à Stéphane Kazandjian, tandis qu’Eric et Nicolas Altmayer sont à la production.

Tout roule

Le tournage a d’ailleurs commencé cette semaine dans les Alpes françaises et Izïa Higelin est également au casting. Pour réaliser ce deuxième volet, la caméra a été confiée à Louis Leterrier, qui n’est autre que le réalisateur de la série Lupin. Le premier volet de la comédie avait été réalisé par David Charhon.

La sortie est prévue pour 2022, sur Netflix, avec qui Omar Sy et Louis Leterrier sont définitivement en bons termes. La suite des aventures du gentleman cambrioleur sera quant à elle disponible cet été sur la plateforme de streaming.