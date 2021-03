Meghan Markle et Harry, lors de la diffusion le 7 mars 2021 de l'entretien accordé à Oprah Winfrey. — STRF/STAR MAX/IPx/AP/SIPA

Comme on pouvait s’y attendre, le couple Harry – Meghan n’a pas fait dans la langue de bois dimanche soir. Au cours d’une interview explosive de deux heures sur CBS à la star de la télévision américaine Oprah Winfrey, Meghan Markle a ainsi révélé avoir eu des idées suicidaires lorsqu’elle vivait au sein de la famille royale. Elle a même affirmé s’être vu refuser le soutien psychologique et médical qu’elle demandait parce que cela aurait nui à l’image de l’institution.

« Je ne voulais tout simplement plus être en vie. Et c’étaient des pensées constantes, terrifiantes, réelles et très claires », a dit l’épouse du prince Harry, parfois émue aux larmes, mettant son état psychologique sur le compte de la couverture agressive des médias britanniques. Les deux époux, qui ont annoncé attendre une fille, ont expliqué leur mise en retrait et leur départ pour les Etats-Unis par la conjonction d’une pression médiatique intenable et du manque de soutien de la famille royale.

Oprah Winfrey incrédule

L’ancienne actrice a également parlé à Oprah Winfrey, qui s’est montrée incrédule et choquée, de conversations lui ayant été rapportées sur la couleur de peau de son fils avant qu’il naisse. Harry a été informé « d’inquiétudes et de conversations (…) quant à savoir à quel point sa peau [serait] foncée quand il [naîtrait] », a expliqué la duchesse de Sussex, elle-même métisse, sans vouloir donner l’identité de la ou des personnes ayant eu cet échange avec son mari. « J’étais sous le choc », a pour sa part dit Harry.

Si Meghan Markle a dénoncé une « vraie campagne de dénigrement » et dit ne pas s’être sentie protégée par la famille royale, elle a pris garde de ne pas attaquer personnellement des membres de la couronne. Elle a simplement affirmé que, contrairement à ce qui avait été rapporté par la presse britannique, ce n’était pas elle qui avait fait pleurer Kate, la duchesse de Cambridge, lors d’un incident survenu peu avant son mariage avec le prince Harry en 2018, mais que l’inverse s’était produit. Elle a précisé que Kate s’était excusée peu après.

Harry « déçu » par son père

Harry a été plus loin, se disant « vraiment déçu » par son père, le prince Charles, alors qu’il traversait une période difficile. « Parce qu’il a vécu quelque chose de similaire. Il sait ce qu’est la douleur », a déclaré le prince. « Il y aura du travail » pour améliorer leur relation, « mais en même temps, je l’aimerai toujours ». Il a aussi évoqué son frère, expliquant que les deux princes étaient « sur des trajectoires différentes ».

En revanche, le fils cadet de Charles et Diana a loué sa grand-mère, la reine Elisabeth II, affirmant ne pas l’avoir « prise par surprise » lorsqu’il a annoncé sa mise en retrait de la famille royale. « Ma grand-mère et moi avons une très bonne relation et une belle entente », a-t-il dit. « C’est mon colonel en chef. Elle le restera ». Reste à savoir maintenant comment le « colonel en chef » va réagir à cet entretien. Selon le Sunday Times, Elisabeth II ne comptait pas le regarder.