Patrick Dupond, ici en 2015, « s'est envolé pour danser avec les étoiles » — PJB/SIPA

Une constellation d’hommages pour un danseur étoile. Ce vendredi, Patrick Dupond est décédé des suites d’une « maladie foudroyante », a annoncé Leïla Da Rocha, qu’il considérait comme sa « moitié ». Dès l’annonce de sa mort, de nombreuses personnalités publiques ont pris leur clavier pour saluer sa mémoire, en commençant par celles et ceux qui l’ont côtoyé dans Danse avec les stars, émission à laquelle il a participé deux années de suite en tant que membre du jury sur TF1.

Présent à ses côtés à la table des juges, Chris Marques a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il relate que « c’est toute la famille Danse avec les stars qui pense à lui » après cette annonce à laquelle elle ne s’attendait pas. « On est tous sous le choc. C’est ultra-dur mais on pense à sa famille et à toutes les choses qu’il nous a montrées pendant toutes ces années », explique le membre historique du jury.

Assise à côté de lui lors des primes de l’émission, Shy’m partage « la chance » qu’elle a eue de rencontrer Patrick Dupond : « Je ne retiendrai de toi que ton sourire, ta douceur, ta bienveillance, ta poésie et indéniablement ton talent », exprime la chanteuse sur Instagram. Sur le même réseau social, Jean-Marc Généreux a également fait part de son émotion. Même s’il a désormais quitté le programme, l’ancien juré a partagé deux saisons avec le danseur étoile. « Je garderai tous les beaux souvenirs et nos fous rires, s’émeut-il. Il sera éternellement pour nous tous un grand danseur, un grand artiste… Un grand homme. »

Les danseurs professionnels partagent leur émotion

Jugés par Patrick Dupond pendant deux ans dans le programme de TF1, les danseurs professionnels qui complètent le casting à chaque édition ont également tenu à lui rendre hommage. Anthony Colette, présent dans l’émission depuis 2018, s’est remémoré, sur Instagram, « la chance » d’avoir dansé aux côtés de Patrick Dupond « du haut de » ses « 23 ans ». […] Je n’oublierai jamais tes conseils, et je suis certain que tu pourras continuer à éblouir tout le monde avec ton élégance et tes mouvements dont seul toi as le secret ».

Maxime Dereymez, pour sa part, s’est dit « choqué et attristé ». « Je connaissais l’Etoile avant la personne, mais au final j’ai découvert que ta personnalité́ te faisait autant briller que ta danse », a-t-il écrit. Emmanuelle Berne, quant à elle, a remercié Patrick Dupont « d’avoir partagé ton talent avec nous et je suis extrêmement honorée d’avoir pu partager un bout de chemin à tes côtés ».