Le prince Philip va un peu mieux selon sa belle-fille Camilla

Le prince Philip. — Alastair Grant/AP/SIPA

C’est devenu un vrai feuilleton à la The Crown. Ou pas. Le prince Philip, 99 ans, époux de la reine Elizabeth II, est hospitalisé depuis deux semaines pour une infection, et a même dû changer d'établissement pour des examens cardiaques, faisant craindre une détérioration de son état. Or, sa belle-fille Camilla a déclaré ce mercredi que son état de santé était « en légère amélioration ». Il « souffre par moments », a détaillé la duchesse de Cornouailles et épouse du prince héritier Charles, ajoutant : « Nous croisons les doigts ».

Le prince fêtera ses 100 ans en juin prochain

Dans un premier temps hospitalisé au King Edward VII, le prince Philip, qui doit fêter ses 100 ans en juin prochain, avait été transféré ce lundi dans un autre établissement, l’hôpital St Bartholomew, « pour des tests et une mise en observation liés à des problèmes cardiaques préexistants », avait expliqué le palais de Buckingham.

Réputé pour son fort caractère mais aussi pour ses gaffes ou blagues de mauvais goût, le prince Philip avait été hospitalisé le mois dernier par mesure de « précaution » après s’être senti mal. Le palais de Buckingham avait précisé quelques jours plus tard que cette hospitalisation était due à une infection. Son fils, le prince Charles, lui avait rendu visite à l’hôpital. Son petit-fils William avait assuré la semaine dernière que le duc d’Edimbourg allait bien et que les médecins « gardaient un oeil sur lui ».