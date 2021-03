DECES Le chanteur et percussionniste a participé avec Bob Marley et Peter Tosh à démocratiser le reggae

Bunny Wailer, ici lors d'un concert à Las Vegas en 2016, est mort le 2 mars 2021 à l'âge de 73 ans — Mediapunch/Shutterstock/SIPA

Il était l’un des fondateurs des Wailers, avec Bob Marley et Peter Tosh, et a ainsi participé à faire du reggae le phénomène mondial que l’on connaît aujourd’hui. La légende Bunny Wailer est décédée mardi au Andrew’s Memorial Hospital de Kingston, en Jamaïque, a annoncé la ministre jamaïcaine de la Culture, Olivia Grange. Le chanteur et percussionniste jamaïcain avait 73 ans.

De son vrai nom Neville O’Riley Livingston, Bunny Wailer fait partie des Wailers de 1963 à 1974, puis se lance dans une carrière solo mais quitte rarement sa Jamaïque natale. Il a ainsi attendu 1986 pour sa première tournée internationale. Le chanteur avait déjà eu des soucis de santé en 2018, et la ministre n’a pas précisé les causes de son décès.